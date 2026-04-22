المدينة المنورة تستقبل أفواج الحجاج وسط استعدادات مكثفة لموسم الحج

- توفير أكثر من 3.1 ملايين مقعد للرحلات القادمة والمغادرة وتطبيق أنظمة إلكترونية تنظم تحركات الحجاج لأول مرة بمشعر منى

تستقبل المدينة المنورة، هذه الأيام أفواج الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، حيث تشهد أجواء إيمانية في المسجد النبوي قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

ويتوافد الحجاج وسط جاهزية المواقيت المخصصة بالإحرام لموسم الحج، مع توفير أكثر من 3.1 ملايين مقعد للرحلات القادمة والمغادرة، وتطبيق أنظمة إلكترونية تنظم تحركات الحجاج لأول مرة بمشعر منى ذي المكانة الكبيرة لدى المسلمين.

وجاءت الإجراءات بحسب مصادر سعودية رسمية، الثلاثاء والأربعاء، وسط توترات تشهدها المنطقة جراء حرب شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، نهاية فبراير الماضي، والتي توقفت مؤقتا جراء هدنة بدأت لأسبوعين في 8 أبريل الجاري تم تمديدها لوقت غير محدد من جانب واشنطن.

• أجواء إيمانية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، (واس) الأربعاء، بأن "المدينة المنورة تستقبل خلال هذه الأيام أفواج الحجاج القادمين من مختلف دول العالم في أولى محطات رحلتهم الإيمانية، للصّلاة في المسجد النبوي، قبل انتقالهم إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، للشروع بأداء شعائر فريضة الحج".

وشهد أرجاء المسجد النبوي، الأربعاء، "تواجد ضيوف الرحمن وهم يقضون أوقاتهم في رحابه بين صلاة، وذكر، ودعاء، وتلاوة في أجواء إيمانية خاشعة".

ويعد المسجد النبوي الوجهة الأولى التي يقصدها الحجاج أثناء قدومهم للمدينة المنورة.

* توافد رحلات الحجاج

والأربعاء، وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة جاكرتا، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحسب "واس".

وتشرف وزارة الداخلية السعودية على مبادرة "طريق مكة"، التي دخلت عامها الثامن، وقامت منذ إطلاقها عام 2017 بخدمة مليون و254 ألفا و994 حاجا.

وتتيح المبادرة إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى السعودية من بلد المغادرة بدل الانتظار في المطارات السعودية.

وتتم المبادرة هذا العام عبر 17 منفذا في 10 دول هي: تركيا، والمغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وكوت ديفوار، والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي دار السلام، بحسب البيان.

* "جاهزية المواقيت"

والثلاثاء، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "اكتمال جاهزية المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج (1447هـ)، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة الحجاج منذ وصولهم إلى حدود الحرم"، بحسب "واس".

و"المواقيت" أماكن محددة شرعا يُحرم منها الحجاج والمعتمرون، أي يبدؤون عندها نية النسك ويرتدون ملابس الإحرام.

وأتمّت الهيئة إعادة تأهيل منظومة مشارب المياه في ميقات وادي محرم، وتفعيل نظام التسخين المركزي في ميقات السيل الكبير لأكثر من 900 دورة مياه، إضافة إلى استكمال تركيب أكثر من 230 كاميرا مراقبة.

* "أنظمة إلكترونية تطبق لأول مرة"

وتفقد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، الثلاثاء، "المخيمات في مشعر منى؛ للوقوف على جاهزيتها استعدادا لموسم حج هذا العام.

وأكد الربيعة، أنه "تم في هذا العام تفعيل أنظمة إلكترونية تُطبّق لأول مرة؛ لمتابعة حركة تفويج الحجاج، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من المخيمات، إضافة إلى تثبيت لوحات تعريفية عند مداخل ومخارج المخيمات بمنى، توضح أوقات الخروج والعودة وغيرها من الإرشادات".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستعزز "وعي الحجاج بخطط التفويج، ويسهم في تنظيم حركتهم داخل المشاعر، ويضمن سلامتهم".

وعلى بعد 7 كيلومترات، شمال شرق المسجد الحرام، يقع مشعر منى، أحد أكبر المشاعر المقدسة، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويتوافد ضيوف الرحمن إليه لقضاء يوم التروية (يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه)، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويعد أحد أكبر المشروعات التي نفذت بالمملكة، لإيواء الحجاج، باستيعاب 2.6 مليون حاج، وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الثلاثاء، في بيان، "جاهزيتها الكاملة لتعزيز كفاءة العمليات خلال موسم الحج، من خلال توفير أكثر من 3.1 ملايين مقعد للرحلات القادمة والمغادرة، وتشغيل ما يزيد على 12 ألف رحلة جوية منتظمة وعارضة".

وستتم رحلات الحج، عبر 6 مطارات رئيسية تشمل: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الطائف الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في ينبع.

ويبدأ موسم الحج لعام 2026 أواخر مايو المقبل فلكيا.

وفي 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، متراجعا عن موسم العام السابق، الذي سجل مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب ما أعلنه حينها وزير الحج والعمرة.

وتستمر مناسك الحج 6 أيام، تبدأ في 8 ذي الحجة بيوم التروية في منى، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وبدء رمي الجمرات في منى، ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، بخلاف رمي جمرات مجددا في منى، والختام بطواف الوداع في مكة.