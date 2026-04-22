تسنيم: الفريق الإيراني المفاوض في إسلام آباد لم يناقش القضايا النووية

قالت وكالة تسنيم، إن الفريق الإيراني المفاوض في إسلام آباد لم يناقش القضايا النووية.

وأضافت الوكالة، أن عدم إرسال رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى باكستان يُعدّ مؤشرًا واضحًا على هذا الأمر.

وذكرت الوكالة: «أشارت بعض وسائل الإعلام مؤخراً إلى أن الفريق الإيراني المفاوض في باكستان قد تناول القضية النووية، إلا أن مصادر موثوقة تُشير إلى أن الفريق لم يكن ينوي التطرق إلى القضية النووية منذ البداية، وأن تناولها لم يكن جزءا من استراتيجيات الفريق الإيراني المفاوض؛ وعليه، لم يُدرج اسم رئيس منظمة الطاقة الذرية ضمن قائمة أعضاء الفريق الإيراني».

وتابعت: «أشارت بعض الأخبار إلى أن أحد أسباب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد هو مسألة تعليق التخصيب، وهي مسألة مُتفق عليها من حيث المبدأ، إلا أن الفريق الإيراني لم يكن لديه أساس للتفاوض بشأنها».

واستكملت: «من الأدلة على ذلك وجود فريق من الخبراء من مجموعات العمل السياسية والاقتصادية والقانونية والعسكرية، بينما تغيب رئيس منظمة الطاقة الذرية وخبراء في هذا المجال عمدًا عن الوفد، لأن إيران لم تكن تنوي التفاوض في هذا الشأن».

ولفت إلى أن الجانب الأمريكي أثار هذه القضية في المفاوضات، لكن الوفد الإيراني التزم الصمت حيالها وتجاوزها.