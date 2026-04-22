لبنان: خروقات إسرائيل للهدنة دمرت 428 وحدة سكنية بالجنوب في 3 أيام

أعلن المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان، الأربعاء، أن خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار أدت إلى تدمير 428 وحدة سكنية بالجنوب خلال 3 أيام.

جاء ذلك في تقرير نشره المجلس الحكومي خلال فعالية بمناسبة إطلاقه "الإطار الإستراتيجي للتعافي البيئي بعد الحرب".

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها يوميا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ودمار واسع.

وقبل الهدنة، شنت إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، عدوانا على لبنان خلّف 2475 شهيدا و7 آلاف و696 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير وهدم للمنازل من حين إلى آخر في بعض البلدات التي يحتلها جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار المركز إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تدمرت كاملا جنوبي لبنان "خلال 3 أيام من الخروقات الإسرائيلية للهدنة بلغت 428 بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تضررت 50".

وأوضح أنه "خلال 46 يوما من الحرب (قبيل وقف إطلاق النار) تدمرت بالكامل 17 ألفًا و756 وحدة سكنية بينما تضررت 32 ألفًا و668 وحدة سكنية أخرى".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تبلغ نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.