قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف مركبة في جنوب لبنان بعد رصد تهديد من حزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال، قوله إنه تلقى تقارير تفيد بإصابة صحفيين اثنين جراء غاراته في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحجتلال، أنه لا يمنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس جوزيف عون وجه بالعمل على إنقاذ إعلاميتين احتُجزتا إثر قصف إسرائيلي.

وكتبت الرئاسة اللبنانية في بيان: «تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الملابسات التي رافقت احتجاز الإعلاميتين زينب فرج وآمال خليل في بلدة الطيري نتيجة قصف القوات الإسرائيلية للبلدة».

وأضافت: «طلب الرئيس عون من الصليب الأحمر اللبناني العمل على إنقاذ الإعلاميتين ورفاقهما والتنسيق مع الجيش والقوات الدولية لإنجاز عملية الإنقاذ في اسرع وقت ممكن ، مجددا دعوته لعدم التعرض للعاملين في الحقل الإعلامي خلال أداء مهماتهم الإعلامية».