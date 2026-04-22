رئيس إيران: طهران رحبت بالحوار والتفاهم وتستمر على ذلك

وكتب بزكشيان عبر حسابه على منصة إكس: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحبت بالحوار والتفاهم وتستمر على ذلك».

وأضاف: «خرق الالتزامات، والحصار والتهديدات هي العوائق الرئيسية أمام المفاوضات الحقيقية. العالم يرى خطابكم المنافق اللامتناهي والتناقض بين الادعاءات والأفعال».

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن فتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: «لا جدوى من وقف إطلاق النار التام إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وإذا توقف النزعة الصهيونية العدوانية على جميع الجبهات؛ ففتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار».

وأضاف: «لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب. السبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني».