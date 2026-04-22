اعتقال عشرات المستوطنين الإسرائيليين بعد عبورهم إلى الأراضي السورية

عبر العشرات من نشطاء المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي السورية قبل أن يقتادهم جيش الاحتلال إلى خارج الحدود، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة، إن المجموعة كانت تضم نشطاء يمينيين يطالبون بإقامة مستوطنات في منطقة الحدود السورية، التي سيطرت عليها إسرائيل.

وتردد أن النشطاء تحصنوا في مبنى في ضواحي بلدة حضر السورية.

وقال الجيش السوري إن نحو 40 ناشطا تقدموا مئات الأمتار داخل سوريا، قبل أن يعيدهم الجنود الإسرائيليون ويسلمونهم إلى الشرطة.

وأدان جيش الاحتلال الحادث بشدة قائلا إنه يشكل "جريمة جنائية تعرض حياة المدنيين والقوات الإسرائيلية للخطر".

ونشرت إسرائيل قوات في المنطقة العازلة التي كانت تسيطر عليها الأمم المتحدة بين مرتفعات الجولان والأراضي التي تسيطر عليها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.



