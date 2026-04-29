ضبط 3 أشخاص بتهمة تعاطي المخدارت في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 3 عاطلين بتهمة تعاطي المخدارت، عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعاطي أشخاص المواد المخدرة داخل قطعة أرض بالإسكندرية.

بفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بالإسكندرية)، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الآيس، الحشيش")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.