البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أبلغت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الكونجرس بأن إزالة الألغام التي زرعها الجيش الإيراني في مضيق هرمز بشكل كامل قد تستغرق 6 أشهر، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

واستبعد البنتاجون تنفيذ أي عملية من هذا القبيل قبل انتهاء الحرب الأمريكية مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم يعني أن "التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع قد تمتد حتى وقت متأخر من العام الحالي أو تتجاوزه".

يأتي هذا فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن فتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "لا جدوى من وقف إطلاق النار التام إلا إذا لم يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، وإذا توقفت النزعة الصهيونية العدوانية على جميع الجبهات؛ ففتح مضيق هرمز غير ممكن مع انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار".