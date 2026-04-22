محمد بن زايد وأحمد الشرع يبحثان العلاقات بين البلدين

استقبل محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مختلف جوانب تعاونهما خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما، وفق سكاي نيوز.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بجانب وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدد الرئيس السوري في هذا السياق، إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تشكل انتهاكا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأشاد بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس أحمد الشرع حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً ونماء لشعبيهما.