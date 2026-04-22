تونس تتسلم رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعامي 2026 و2027

تسلّمت تونس، الأربعاء، رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للفترة 2026–2027، في خطوة تهدف إلى دعم مكانتها كمحور إقليمي في مجال تنظيم الأسواق المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ20 للاتحاد، الذي نظمته "هيئة السوق المالية التونسية" عن بُعد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

وشارك في الاجتماع رؤساء وممثلو 16 هيئة عضو، من بينها تونس والجزائر والمغرب ومصر ولبنان وقطر والأردن والسعودية وسلطنة عُمان والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا والعراق والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين عن مركز دبي المالي العالمي.

وتأسس "اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية" عام 2007 ككيان مستقل غير ربحي، ويتخذ من الإمارات مقرًا له، ويضم في عضويته هيئات الأسواق المالية العربية، ويعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على المعاملات، ودعم التعاون والتنسيق بين الأعضاء.

وذكرت الوكالة، أن تونس تسلّمت رئاسة الاتحاد ممثلة برئيس مجلس هيئة السوق المالية حاتم السميري، في خطوة تعكس الثقة في الساحة المالية التونسية وتعزز موقعها الإقليمي.

وركّز الاجتماع على المحاور الاستراتيجية للفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، الذي يهدف إلى دعم تكامل أسواق رأس المال العربية، وتعزيز قدرتها على تمويل الاقتصاد، مع إيلاء أهمية لقضايا الاستدامة والشمول المالي.

وفي تصريح للوكالة، قال السميري، إن تولي تونس رئاسة الاتحاد يترجم الثقة التي تحظى بها الساحة المالية التونسية، ويكرّس موقعها المتقدم ضمن محيطها الإقليمي.

ويشغل السميري، حاليا منصب رئيس مفوض لهيئة السوق المالية التونسية، وكان عضوًا دائمًا في مجلسها منذ عام 2021.

وإلى جانب خبرته في مجال الأسواق المالية، شغل سابقًا منصب مستشار بالمحكمة الإدارية، كما تولّى مسؤوليات في الإدارة القانونية بوزارة الشؤون المحلية، وهو حاصل على درجتي ماجستير في القانون العام الداخلي وفي الإدارة والمالية