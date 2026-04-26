الزراعة تعلن ختام الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ختام أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام في الأغنام والماعز، والتي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن خطة الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية، من خلال تكثيف حملات التحصين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ نحو 3,938,812 رأس ماشية على مستوى الجمهورية، شملت: 2,609,073 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و1,329,739 رأس أغنام وماعز ضد جدري الأغنام.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن النتائج المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل البيطري والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، فضلًا عن التعاون الإيجابي من جانب المربين في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن أعمال الحملة، شملت تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي الوبائي، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، إلى جانب تكثيف جهود الإرشاد البيطري لرفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامة الإنتاج الحيواني.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الوقائية ومتابعة الحالة الوبائية بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

كما جددت الوزارة دعوتها لجميع المربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية، والتواصل مع الوحدات البيطرية أو عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.