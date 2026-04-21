سيجارة تتسبب في احتراق 6 سيارات داخل جراج بالزقازيق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتراق عدد من السيارات داخل أحد الجراجات بمحافظة الشرقية.

وتبين بالفحص أنه في يوم 18 من الشهر الجاري نشب حريق داخل جراج غير مرخص بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وتحيط به ثلاثة عقارات سكنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحادث عن احتراق 6 سيارات. وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة سبب عرضي، تمثل في اتصال مصدر حراري (مخلفات تدخين يُرجح سقوطها من إحدى العقارات المطلة على الجراج) ببعض المخلفات الورقية والبلاستيكية الموجودة بجوار إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتعالها وامتداد النيران إلى خمس سيارات مجاورة.

كما تعرضت سيارات أخرى داخل الجراج لتأثيرات حرارية دون أن تمتد إليها ألسنة اللهب.

وبسؤال مسؤول الجراج ومالكي السيارات المتضررة، أكدوا عدم اتهامهم لأي شخص أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.