البحرين تدين المخطط الإرهابي والتخريبي لزعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة ما وصفته بالمخطط الإرهابي والتخريبي الآثم الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، مثمنةً كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي المرتبط بإيران، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الاثنين.



وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات ، ودعمها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيةً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.