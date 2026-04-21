أحمد عزمي يكشف كواليس «ميد تيرم»: شخصية الأب بعيدًا عن جانب الإدمان قريبة من والدي

كشف الفنان أحمد عزمي عن كواليس تجسيده لشخصية الأب «مهران» في مسلسل «ميد تيرم»، مؤكدًا أن الدور بعيدًا عن جانب الإدمان كان قريبًا للغاية من تجربته الشخصية مع والده الراحل.

وأوضح «عزمي» عبر برنامج «الستات» على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن شخصية الأب في العمل بعيدًا عن الإدمان، تعكس إلى حد كبير طبيعة والده، خاصة في محاولته التوازن بين نجليه هو وأخيه والخوف عليهم، مشيرًا إلى أن هذا الصراع الإنساني هو أكثر ما لمسه خلال تقديمه للدور.

وأضاف أنه كان يرى في شخصية «إسلام» أحيانًا نفسه، وأحيانًا أخرى شقيقه الراحل حمدي، ما جعله يستحضر مشاعر مؤلمة، لافتًا إلى أن شقيقه توفي في حادث خلال شهر رمضان عام 2012، وهو ما ترك بداخله حالة من الرفض وعدم تقبل الواقع.

وتابع إنه عندما كانت الحلقات تُكتب وتصل إليه لاحظ تطور شخصية «مهران» خطوة بخطوة، وهي أنه كان مدمنًا سابقًا، ويتصور أن طريقة علاجه لنفسه تتمثل في عزل نفسه وتقييد حركته داخل المنزل، اعتقادًا منه أن هذا الأسلوب قد نجح معه سابقًا وبالتالي يمكن أن يحمي ابنه بالطريقة نفسها، معتبرًا أن ذلك يعد تفكيرًا خاطئًا.

وتحدث عن مشهد ضرب الابن، قائلاً: «هي كانت مرة وكنت منهار وأنا بعملها لأني معنديش إحساس إني ممكن أضرب حد بعيدًا عن أن الفنان يوسف كان رائع فكنت خايف عليه»، لافتًا إلى أنه استخدام حزامًا حقيقيًا بعد اضطرارهم له، وأصر على تصوير المشهد مرة واحدة فقط.



ويُعد مسلسل «ميدتيرم» أول بطولة درامية مطلقة للفنانة ياسمينا العبد، ويشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، أمنية باهي، بسنت أبو باشا، أميرة العايدي، أحمد عزمي، حسام فارس، آلاء سنان، إسلا خالد، ريم رأفت، ومريم كرم. والعمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة «براح»، وإخراج مريم الباجوري.