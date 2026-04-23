قال الفنان شريف منير إنه لم يشعر بالخوف من تجسيد أدوار تحمل جانبًا مظلمًا، مؤكدًا: "أنا ما أخافش غير من ربنا، لأنه هو ده الوحيد اللي الواحد يعمل حسابه ويخاف منه".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أنه لا يرى في ذلك مشكلة، موضحًا: "لا لا لا، يعني ما إحنا لازم نظهر الجانب الأسود علشان الأبيض يبان. لازم نظهر الشر علشان الخير يبان"، مشيرًا إلى أن كبار الفنانين سبق أن قدموا أدوارًا مماثلة دون أن يؤثر ذلك على مكانتهم.

واستشهد بعدد من النماذج، قائلًا إن الفنان الراحل عدلي كاسب كان "ممثلًا متوازنًا جدًا"، رغم تقديمه أدوارًا صعبة، لافتا إلى أن الفنان الراحل محمود مرسي قدم شخصية "أبو لهب" ثم أدوارًا أخرى بارزة مثل "أبو العلا البشري".

وأكد أهمية المشاركة في العمل نظرًا لارتباطه بقضية يؤمن بها، قائلًا إنه عايش هذه الأحداث بنفسه، حيث كان يقيم في منطقة المقطم وشاهد ما جرى على أرض الواقع.

وأوضح أن العمل يهدف أيضًا إلى توعية الأجيال الأصغر سنًا، مضيفًا أن من كانوا في سن العاشرة وقت الأحداث قد تكون لديهم "خيالات بس مش فاهمينها"، بينما الآن وبعد أن أصبحوا في العشرينات، يمكن تقديم هذه الوقائع لهم بشكل أوضح: "ده اللي كان موجود لما كنتوا صغيرين".

وتطرق إلى الانتقادات التي اعتبرت أن العمل "مبالغ"، موضحًا أن الشخصية التي يتم تناولها -محمود عزت- لم تكن من النوع الصاخب أو الظاهر إعلاميًا، قائلًا: "ما هواش إسكوبار، ما هواش الراجل بتاع المافيا"، بل كانت شخصية تميل إلى العمل في الظل؛ لا تظهر كثيرًا في الإعلام، ولا تتصدر المشهد حتى داخل التنظيم.

وأشار إلى أن هذه الشخصية كانت بمثابة "الرجل الثاني في الجماعة"، رغم هدوئها الظاهري، مؤكدًا أن العمل اعتمد على توثيق دقيق، مضيفًا: "إحنا أثبتنا ده ووثقناه بمشاهد حقيقية، ودوكيومنتس وسير ووثائق قالت إن ده كان".