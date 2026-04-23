وكالة مهر الإيرانية: الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف في أجزاء من طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف في أجزاء من طهران.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية "تعاملت مع أهداف معادية" في مناطق من طهران.

كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في أجزاء من طهران والأسباب غير واضحة.

وفي وقت سابق، استعرضت إيران سيطرتها المحكمة على مضيق هرمز بنشرها مقطع فيديو يظهر قواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل في أن تؤدي إلى فتح أهم ممر ملاحي في العالم.

وبث التلفزيون الإيراني خلال الليل لقطات تظهر جنودا ملثمين يقتربون بزورق سريع رمادي اللون من سفينة الشحن (إم.إس.سي فرانشيسكا)، ‌ويتسلقون سلما من الحبال حتى وصلوا إلى باب في هيكل السفينة ودخلوا مشهرين بنادقهم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تنتظر "ضوءا أخضر" من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب مؤكدا أنها في حال حدوث ذلك ستبدأ باستهداف الزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي و"تعيد إيران إلى عصور الظلام".

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه "هذه المرة سيكون الهجوم مختلفا وداميا وسيوجه ضربات مدمرة إلى أكثر المواقع حساسية".