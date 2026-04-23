إيران: القوات الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز

قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، الخميس، إن القوات الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.

جاء ذلك في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز فيها باستهداف أي سفينة تقوم بزرع ألغام في مضيق هرمز.

وأشاد إجئي بوجود القوات الإيرانية في المضيق، مشيرا إلى أن السلطات نفذت الأربعاء "إجراءات قانونية" بحق ثلاث سفن انتهكت القوانين في هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وذكّر بمحاولة المدمرتين الأمريكيتين "بيترسون" و"مورفي" عبور المضيق سرا في 12 أبريل الجاري، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني تصدى لهما ومنعهما.

وأضاف المسئول الإيراني: "الأمريكيون لا يجرؤون على الاقتراب من مضيق هرمز، وقد رأوا ما حدث لمدمرتي مورفي وبيترسون المتطورتين".

كما زعم أن زوارق سريعة ومسيرات بحرية تابعة للحرس الثوري في منطقة جزيرة فارور في الخليج مستعدة لمواجهة أي تحرك أمريكي في المنطقة و"تحييدها".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامر للبحرية الأمريكية باستهداف أي سفينة تقوم بزرع ألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الأوامر ستُنفذ دون تردد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، أن إزالة الألغام في مضيق هرمز قد تستغرق نحو ستة أشهر.