بري يبحث مع بن فرحان تطورات الأوضاع ومواصلة اعتداءات إسرائيل على لبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ومواصلة اعتداءات إسرائيل على لبنان، وشكره على جهود المملكة المتصلة بوقف العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وتواصل بري مع بن فرحان، "حيث جرى إطلاعه على آخر التطورات، ولاسيما استمرار إسرائيل بأعمال التدمير الممنهج للقرى الحدودية الجاري على قدم وساق"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.

وشكر بري "المملكة العربية السعودية جهودها لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لاسيما تلك المتصلة بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان وأمنه وسيادته واستقراره".

يشار إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.



