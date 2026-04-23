 رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتفاخر باستعراض قوات بلاده في مضيق هرمز - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2026 8:16 م القاهرة
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتفاخر باستعراض قوات بلاده في مضيق هرمز

طهران (أ ب)
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 7:02 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 7:02 م

قال غلام حسين محسني إيجي، رئيس السلطة القضائية في إيران، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الإيرانية استعرضت قوتها في مضيق هرمز، مشيرًا إلى ما أسماه "أسطول البعوض" التابع للحرس الثوري، والذي يضم زوارق سريعة ومسيرات تحت الماء، بالإضافة إلى عمليات استهدفت 3 سفن في الممر المائي.

وأضاف المسئول الإيراني في منشور له على منصة إكس: "أسطول البعوض للحرس الثوري، بما يحمله من زوارق سريعة ومسيرات، يتربص في الكهوف البحرية لجزيرة فارور، في انتظار البوارج الحربية الأمريكية المعتدية، جاهز للإجهاز على دفاعاتها الجوية وإلحاق دمار شامل بها".

كما وصف محسن إيجي هذا الاستعراض، بأنه "يدعو للفخر"، محذرًا من الوجود العسكري الأمريكي في المياه الإقليمية الإيرانية.


