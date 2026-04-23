أعلنت سلوفينيا، أنها ستبث برامج خاصة عن فلسطين، تزامنا مع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، وذلك بعد قرارها الانسحاب من المسابقة بسبب السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وذكر مكتب الإعلام في هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية في بيان، اليوم الخميس، أن الهيئة ستعرض خلال الفترة بين 10 و20 مايو المقبل بثا بعنوان "أصوات فلسطينية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح البيان أن القناة الرسمية ستعرض أفلاما وبرامج وثائقية وتحليلية تتناول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الشاشة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات نصف النهائي للمسابقة الغنائية في 12 و14 مايو، على أن يقام النهائي في 16 من الشهر ذاته.

وسبق أن أعلنت سلوفينيا الانسحاب من المسابقة، إلى جانب عدد من الدول، وذلك احتجاجا على السماح لإسرائيل بالمشاركة في نسخة العام 2026.

وكانت كل من إسبانيا وهولندا وأيرلندا وآيسلندا، أعلنت انسحابها من المسابقة بسبب انضمام إسرائيل؛ على خلفية ارتكابها جرائم حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة.