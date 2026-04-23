وكالة مهر الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية شرقي وغرب العاصمة طهران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي شرق وغرب العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أوضحت وكالة «مهر» الإيرانية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتعامل مع أهداف معادية غرب طهران.

من جهتها، لفتت صحيفة «طهران تايمز» إلى ورود أنباء عن تفعيل الدفاعات الجوية في غرب العاصمة طهران.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسئول أمريكي قوله إن البحرية الأمريكية تمتلك حاليا 19 سفينة حربية في منطقة الشرق الأوسط، من بين هذه القطع البحرية حاملتا طائرات متواجدتان في المنطقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي إلى وجود تشاؤم بشأن نجاح المحادثات بين واشنطن وطهران.