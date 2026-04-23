أمريكا: شرطة جامعة جنوب فلوريدا تطلب المساعدة بعد اختفاء طالبي دكتوراة من بنجلاديش

دعت السلطات الأمريكية، إلى تقديم أية معلومات تفيد في تحديد مكان طالبين يدرسان للحصول على درجة الدكتوراة بجامعة جنوب فلوريدا، يبلغان من العمر 27 عاما، بعد اختفائهما منذ أسبوع.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة شرطة جامعة جنوب فلوريدا، فقد شوهد كل من زامل ليمون ونهيدة بريستي، وهما من بنجلاديش، آخر مرة في 16 أبريل داخل حرم الجامعة في تامبا بولاية فلوريدا.

وكان ليمون، الذي يدرس الجغرافيا وعلوم البيئة والسياسات، قد شوهد آخر مرة في منزله داخل مجمع سكني مخصص للطلاب.

أما بريستي، التي تدرس الهندسة الكيميائية، فقد شوهدت آخر مرة بعد ساعة واحدة داخل مبنى العلوم في الحرم الجامعي.

وقالت شرطة جامعة جنوب فلوريدا إن صديقا للعائلة أبلغ السلطات يوم الجمعة الماضي بعد فشله في التواصل مع أي منهما.

وقال المتحدث باسم شرطة الحرم الجامعي لاري ماكينون، اليوم الخميس، إن محققي شرطة جامعة جنوب فلوريدا لا يعتقدون أنه تم احتجازهما من جانب مسؤولي الهجرة الفيدرالية.