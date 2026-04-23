تأجيل استئناف شقيقين على حكم إعدامهما في واقعة قتل شاب ببولاق

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل الاستئناف المقدم من شقيقين على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا، في اتهامهما باستعراض القوة وقتل شاب في منطقة بولاق الدكرور، لجلسة 11 مايو المقبل، لحضور المحامي الأصيل.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، وعضوية المستشارين حازم رسمي عبد المنعم، ومصطفى عبد المنعم زين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1843 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، للمتهم "عمر.م"، 38 سنة، وشقيقه "ناصر"، 46 سنة، أنهما يوم 15 أغسطس 2024، استعرضا القوة ولوحا بالعنف ضد المجني عليه "محمد.س"، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه، بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها، إذ كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه والأهالي بالمنطقة، وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة، وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات، أن هذه الجريمة اقترنت بجرائم أخرى، وهي أنهما في ذات الزمان والمكان قتلا المجني عليه، بأن أشهر المتهم الثاني في وجهه أداة "عصا"، متعديًا عليه ضربًا بها، مسددًا له عدة ضربات استقرت برأسه، وما إن خارت قواه وارتطم أرضًا، استحصل المتهمان على أسلحة بيضاء "سكين - كزلك"، منهالين عليه ضربًا بها، مسددين له عدة ضربات استقرت بمختلف مناطق جسده، محدثين إصابته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء "سكين، كزلك" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقال أحد شهود العيان في التحقيقات، إنه لفت انتباهه خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول، فاستحصل الأخير على أداة "حجر"، مسددًا للمجني عليه ضربة برأسه، مستدعيًا شقيقه المتهم الثاني لمناصرته، مما دفع المجني عليه لاستحصال أسلحة بيضاء من أحد المحال، وما إن ظفر به المتهم الثاني حتى كال له عدة ضربات مستخدمًا في ذلك أداة "عصا"، فارتمى المجني عليه أرضًا وخارت قواه، فاستحصل المتهمان على ما كان بيد المجني عليه من أسلحة بيضاء، وزادًا بأن سحلاه بالطريق العام، مواليين التعدي عليه بمختلف مناطق جسده، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "سكين - كزلك"، محدثين إصابته، حال توسله إليهما بعدم قتله، ولاذا بالفرار، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.