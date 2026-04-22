تقارير: «كاف» يتجه لنقل بطولة أمم إفريقيا 2027

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، 2027 والتي من المقرر إقامتها في تنزانيا وكينيا وأوغندا إلى دولة أخرى، في ظل عدم جاهزية الدول الثلاث حتى الآن.

ويعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اجتماعًا ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤوساء اتحادات الكرة في الدول الثلاث، لبحث تطورات ملف استضافة البطولة.

ووفقًا لشبكة «مونت كارلو» الفرنسية فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس سحب تنظيم البطولة من الدول الثلاث، بسبب تأخر عمليات البناء والإنشاءات، ونقل البطولة إلى جنوب إفريقيا.

من جانبها ذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن كينيا تعهدت بتوفير خمسة ملاعب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ثلاثة في نيروبي، من بينها ملعب جديد، واثنان في كاكاميجا وإلدوريت، بجانب أربع مدن في تنزانيا، اثنتان منها ستضمان ملاعب جديدة، أما أوغندا، فقد اختارت ثلاث مدن: كمبالا، وهويما، وليرا.

وأوضحت أن الأمور في تنزانيا تسير وفق الجدول الزمني المحدد، بينما تشهد أوغندا وكينيا تأخيرات كبيرة، وهناك ما يدعو للقلق في أعقاب تقرير كتب بعد زيارة تفتيشية قام بها كاف، لا سيما فيما يتعلق ببطء وتيرة أعمال البناء والتجديد في الملاعب والبنية التحتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير الكاف يستهدف أوغندا تحديدًا، إذ لا يوجد في البلاد حاليًا أي ملاعب تستوفي متطلبات الفئة الرابعة، وهي مستوى الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكتبت: «تلقت كينيا، التي سبق أن تنازلت عن حق استضافة كأس أفريقيا 1996 وبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018، توبيخًا، بشأن مركز موي الرياضي واستاد تالانتا في نيروبي، إذ كان من المفترض أن يكتمل بناء هذا الاستاد بحلول نهاية عام 2025».

وأتمت: «هذا الوضع يجبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على النظر في خطة بديلة، حيث تعد جنوب أفريقيا كخطة بديلة، كما أن رواندا على أهبة الاستعداد».