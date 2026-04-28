وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من منظمة أوبك يتماشى مع تطورات قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار مواكبة التطورات في قطاع الطاقة، وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة وأساسيات السوق على المدى الطويل.

وشدد المزروعي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، على استمرار التزام بلاده بدعم أمن الطاقة، موضحا أن الإمارات ستواصل توفير إمدادات "موثوقة ومسئولة ومنخفضة الانبعاثات"، بما يعزز استقرار الأسواق العالمية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وعبر في الوقت ذاته عن تقدير بلاده لمنظمة "أوبك" والدول الأعضاء على "عقود من التعاون البنّاء".

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في سياسة الطاقة للدولة.

وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاما مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسئول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.العالمي.