الدفاع المدني اللبناني: استشهاد 3 من عناصرنا بغارة إسرائيلية خلال تنفيذهم مهمة إنقاذ

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 من عناصره بغارة إسرائيلية في أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ في جنوب لبنان.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن عناصره استشهدوا أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون.

وأضاف أن العناصر الثلاثة احتجزوا تحت الأنقاض إثر الضربة وجرى العمل على انتشالهم بمساعدة الجيش اللبناني الذي أعلن في وقت سابق إصابة اثنين من جنوده في الغارة نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني، إصابة اثنين من عناصره بعد تعرض إحدى دورياته لاستهداف من قِبل جيش الاحتلال.

وقال الجيش اللبناني في بيان: «إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش، مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون - صور أثناء عملية إنقاذ مواطنين».