 الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل
الثلاثاء 28 أبريل 2026 9:03 م القاهرة
الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 8:55 م

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إنها سلّمت إيران أكثر من 170 طنا من المواد الإغاثية الأساسية لمساعدة المتضررين من النزاع خلال الشهر الجاري، فيما يجري إرسال مزيد من المستلزمات الطبية ومواد الطب الشرعي.

ووصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريتش، إلى إيران، لعقد لقاءات مع مسئولين وشركاء محليين، وتقييم التداعيات الإنسانية للحرب، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وتبحث سبولياريتش جهود المنظمة الإنسانية، التي تتخذ من جنيف مقرا، لإرسال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى إيران، ولا سيما عبر جمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وأضافت المنظمة أن الزيارة تأتي ضمن جولة إقليمية تشمل مباحثات ثنائية، بهدف المساعدة في ضمان "احترام قواعد الحرب".

