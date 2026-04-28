المبعوثة الأممية إلى ليبيا: نواصل جهودنا لتنفيذ خارطة الطريق وصولا لإجراء الانتخابات

استقبلت بلدية مصراتة غربي ليبيا، اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، في زيارة رسمية رافقتها خلالها نائبتها للشئون السياسية ستيفاني خوري، حيث عقدتا سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء المجلس البلدي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والنساء والشباب.

وبحسب بيان صادر عن بلدية مصراتة، أكدت تيتيه خلال اللقاءات استمرار بعثة الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي، والدفع نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء مؤسسات دولة موحدة وقوية.

كما استمعت المبعوثة الأممية إلى ملاحظات ومخاوف الحاضرين، مشددة على التزام البعثة بضمان شمولية العملية السياسية ومراعاتها لمختلف الآراء والواقع القائم.

وتضمنت الزيارة تقديم إحاطة حول مسارات الحوار، وأهمية مخرجاته في صياغة رؤية وطنية جامعة، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية، إلى جانب دعم أطر الحوكمة للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع مختلف المكونات المحلية، ودعم جهود الاستقرار والتنمية على مستوى البلديات.