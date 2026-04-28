وزير الدفاع الإسرائيلي يشبه مناطق في لبنان بمصير غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن قواتهم دمرت في انفجار ضخم بنية تحتية تحت الأرض في القنطرة بلبنان.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "i24": «تعهدت حكومة لبنان والجيش اللبناني بتطهير جنوب لبنان من مسلحي حزب الله والأسلحة وهذه هي النتائج».

وتابع: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا أمرنا الجيش الإسرائيلي بتدمير كل بنية تحتية إرهابية في منطقة الأمن حتى الخط الأصفر تحت وفوق سطح الأرض تمامًا كما في غزة - لإزالة التهديدات عن سكان الجليل».

واستكمل: «نصر الله دمر الطائفة الشيعية في لبنان ونعيم قاسم يجلب الآن تدمير بيوتها وقراها.. وعدنا بأمن سكان الشمال وهكذا تم الأمر».

وتأتي هذه الخروقات بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت بين حكومتي الجانبين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملا ويتضمن وقفا للأعمال العدائية وانسحابا إسرائيليا كاملا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.



