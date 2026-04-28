هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال

أجرى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالًا هاتفيًا بالنجم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني، وذلك للوقوف على آخر مستجدات حالته الصحية وتطورات برنامجه العلاجي، بعد الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها النجم المصري، والتي كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأعرب أبو ريدة خلال حديثه عن دعمه الكامل للاعب، مشدداً على ثقته الكبيرة في عزيمة صلاح وقدرته على تجاوز هذه العقبة والعودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، كما نقل له تمنيات الجماهير المصرية بالشفاء العاجل.

وكشف رئس اتحاد الكرة للاعب أنه تسود حالة من التفاؤل داخل أروقة المنتخب المصري، مع توافر التحركات الإدارية لضمان توفير كافة سبل الراحة والهدوء للنجم المصري، باعتباره ركيزة أساسية في طموحات المنتخب لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم.