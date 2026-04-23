 الشيبي أساسي وماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك في الدوري - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2026 7:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الشيبي أساسي وماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:53 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 6:53 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الزمالك في الثامنة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منافسه في مباراة اليوم، فريق بيراميدز، صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي و محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو – محمود عبد الحفيظ زلاكة.

الهجوم: فيستون ماييلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك