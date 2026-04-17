8 قتلى في تحطم هليكوبتر بإندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن 8 أشخاص ​كانوا على متن طائرة هليكوبتر ‌لقوا حتفهم إثر تحطمها في إقليم كاليمانتان الغربي، فيما تواصل فرق البحث ​محاولاتها لانتشال الجثث وحطام الطائرة.

وذكر ​محمد شفيعي رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية، ⁠أن الاتصال انقطع بالطائرة وهي ​من طراز إيرباص إتش 130 صباح ​أمس الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من منطقة مزارع في ميلاوي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف شفيعي: "يقع موقع الحادث ​أو فقدان الاتصال في منطقة ​غابات كثيفة ذات تضاريس جبلية شديدة الانحدار"، ‌موضحا ⁠أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام يشتبه في أنه ذيل الطائرة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات ​غرب المكان ​الذي فقد ⁠فيه الاتصال.

ولا تزال أسباب الحادث غير واضحة. وقال ​متحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية ​إن ⁠الركاب الستة وطاقم الطائرة المكون من شخصين لقوا حتفهم.

ويحاول رجال الإنقاذ، ⁠وبينهم ​أفراد من الجيش ​والشرطة بإندونيسيا الوصول إلى موقع الحادث عبر الطرق البرية ​اليوم الجمعة.