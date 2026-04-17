8 قتلى في تحطم هليكوبتر بإندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن 8 أشخاص كانوا على متن طائرة هليكوبتر لقوا حتفهم إثر تحطمها في إقليم كاليمانتان الغربي، فيما تواصل فرق البحث محاولاتها لانتشال الجثث وحطام الطائرة.
وذكر محمد شفيعي رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية، أن الاتصال انقطع بالطائرة وهي من طراز إيرباص إتش 130 صباح أمس الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من منطقة مزارع في ميلاوي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف شفيعي: "يقع موقع الحادث أو فقدان الاتصال في منطقة غابات كثيفة ذات تضاريس جبلية شديدة الانحدار"، موضحا أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام يشتبه في أنه ذيل الطائرة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات غرب المكان الذي فقد فيه الاتصال.
ولا تزال أسباب الحادث غير واضحة. وقال متحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية إن الركاب الستة وطاقم الطائرة المكون من شخصين لقوا حتفهم.
ويحاول رجال الإنقاذ، وبينهم أفراد من الجيش والشرطة بإندونيسيا الوصول إلى موقع الحادث عبر الطرق البرية اليوم الجمعة.