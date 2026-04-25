تحقيقات العثور على جثة طفل مقلب القمامة بالإسكندرية: صديق والده وراء الواقعة

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، حول واقعة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، ملقاة داخل مقلب قمامة بمنطقة أم زغيو، وبجسده إصابات يُرجح أنها ناجمة عن عقر كلاب، أن صديق والده متورط في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن والد الطفل محبوس على ذمة إحدى القضايا، بينما تعمل والدته في جمع القمامة، وكان الطفل يتواجد بصحبة شقيقتيه لدى صديق والده للعمل في الخردة، حيث تعدى عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يتخلص من الجثمان بإلقائه وسط القمامة.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، والاستعلام عن هوية الطفل، وإعداد تقرير الطب الشرعي الخاص به، وبيان أسرته تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل صغير في نطاق غرب المحافظة.

وبانتقال قوات الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الجثة لطفل، وبها إصابات ظاهرية في أنحاء الجسد.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.