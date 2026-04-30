قائد البحرية الإيرانية يهدد القوات الأمريكية قرب مضيق هرمز

هدد قائد البحرية الإيرانية القوات الأمريكية في المنطقة، في ظل الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن ويستهدف الجمهورية الإسلامية.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، الموالية للسلطات، عن قائد البحرية شاهرام إيراني قوله إن إيران أغلقت مضيق مضيق هرمز.

وأضاف إيراني: "إذا اقتربوا أكثر، فسنتخذ إجراء عملياتيا دون تأخير"، في إشارة إلى البحرية الأمريكية التي تمنع حاليا السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.

وقال إن الجمهورية الإسلامية ستواجه العدو "قريبا جدا" بسلاح "يخشاه بشدة"، دون أن يحدد نوع هذا السلاح.

وتتزامن هذه التصريحات مع سريان وقف إطلاق نار حالي بين إيران والولايات المتحدة.

واشنطن تقول إنها أوقفت عشرات السفن

من جانبها، تقول الولايات المتحدة إنها أوقفت حتى الآن 42 سفينة ضمن إطار الحصار البحري.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية، إن هذه الإجراءات حرمت إيران من أكثر من 6 مليارات دولار من عائدات صادرات النفط.

ومع تعثر المفاوضات بشأن تسوية دائمة بين الولايات المتحدة وإيران، يتصاعد الضغط الاقتصادي المتبادل بين الجانبين.

وتشير تقارير إلى أن إيران جعلت من مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتجارة النفط والغاز العالمية، شبه غير قابل للاستخدام، عبر تهديد واستهداف ناقلات النفط وسفن الشحن.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة وحصارا بحريا على إيران، في محاولة لقطع عائدات صادرات النفط عن القيادة في طهران.