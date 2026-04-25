ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، القبض على 6 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر أمام أحد المستشفيات الخاصة الكائنة في منطقة سيدي بشر، شرق المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بشارع الصاغ محمد عبدالسلام.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، نشوب مشاجرة بين أفراد أمن إداري بأحد المستشفيات الخاصة، وأسرة فتاة تُدعى "آ.ح.غ"، 25 عامًا، وذلك عقب وفاتها إثر خضوعها لعملية تجميل.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وسط تبادل الطرفين الاتهامات، بعد تطور المشادة إلى مشاجرة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.