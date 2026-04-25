السبت 25 أبريل 2026 10:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

بسبب وفاة مريضة.. ضبط 6 أشخاص بتهمة التشاجر أمام مستشفى خاصة بسيدي بشر في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 9:54 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 9:54 م

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه في الإسكندرية، القبض على 6 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر أمام أحد المستشفيات الخاصة الكائنة في منطقة سيدي بشر، شرق المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بشارع الصاغ محمد عبدالسلام.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، نشوب مشاجرة بين أفراد أمن إداري بأحد المستشفيات الخاصة، وأسرة فتاة تُدعى "آ.ح.غ"، 25 عامًا، وذلك عقب وفاتها إثر خضوعها لعملية تجميل.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وسط تبادل الطرفين الاتهامات، بعد تطور المشادة إلى مشاجرة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك