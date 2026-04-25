قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تفرط في حقوقها، مشددا على ضرورة إدراك «قدر الرجال» وما بذلوه من أجل الوطن.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من سيناء أولويته الأولى، مؤكدا أن الرئيس السيسي اتخذ القرار الأصعب بمحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية في آن واحد وعلى خطين متوازيين.

وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة تولت مهمة محاربة الإرهاب، بينما انطلقت جهود التنمية في كافة ربوع الوطن، متابعا: «مستلم بلد تعبانة، مفيهاش أي حاجة، كل حتة فيها ضايعة ومتفتتة، بدأ الرئيس يعمل مشروع الدولة المصرية لتنمية مصر مش سيناء وحدها، الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ تنمية وبناء مصر، ووضع مصر على الطريق الصحيح، الطريق اللي إحنا بنشوفه دلوقتي، هي دي مصر اللي لازم نبقى شايفينها»، وفق قوله.

ولفت إلى أن الدولة تواصل العمل رغم مرورها بأزمات عالمية وإقليمية، بدأت بجائحة كورونا وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، وانتهاء بالحرب الإيرانية، مشيرا إلى أن مصر تدفع الثمن لهذه الأزمات أقلها خسارة 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وشدد أن الدولة مستمرة في جهود التنمية بناء على رغبة وطموحات القيادة السياسية في تحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن الرئيس السيسي رفض تأجيل أي مشروعات رغم جميع التحديات.

وأشاد بصمود الشعب المصري وتحمله للضغوط من أجل بناء بلد قوي وراسخ، قائلا: «الشعب المصري تحمل علشان يبني بلده بلد قوية وراسخة، والرئيس السيسي دائما يشيد بتحمله وقدرته وتخطي أصعب الأزمات».



وفي سياق متصل، لفت إلى إشارة الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء، إلى مخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

ودعا «موسى» المواطنين للنظر إلى ما يحدث في المنطقة، قائلا: «سوريا الآن معندهاش جيش، معندهاش دبابة ولا صاروخ أو مدفع، عندها فقط شوية أسلحة خفيفة مش أسلحة جيوش، إسرائيل دمرت كل حاجة، معندهاش لانش أو مركب في سلاح البحرية».