السيطرة على حريق بدراجة نارية بحدائق القبة

نشب حريق بدراجة نارية، اليوم السبت، بمنطقة حدائق القبة ما تسبب في زعر بين سائقي المركبات بالطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا باندلاع حريق بدراجة نارية، وتم إخطار اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وأمر بسرعة انتقال القوات لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات رجال الأمن، أن الحريق اندلع نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بالدراجة النارية ماتسبب في وقوعها وسط الطريق وسقوط كمية من البنزين أدت لاشتعال النار به.

وتمت السيطرة بمساعدة الماره باستخدام طفايات الحريق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.