دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، محذّرا من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إثارة "سخط شعبي" رغم عدم وجود شحّ في إمدادات الطاقة.

وقال بيزشكيان في خطاب متلفز "نطلب من شعبنا العزيز الجاهز والحاضر في الميدان، طلبا بسيطا وهو تقليص استهلاكه للكهرباء والطاقة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لا نطلب من الشعب تقديم التضحيات في الوقت الراهن، لكننا نحتاج إلى ضبط الاستهلاك. فبدلا من تشغيل عشرة أضواء، يتعين تشغيل ضوئين في المنزل، ما المشكلة في ذلك".

وبقيت منشآت توليد الطاقة في إيران في منأى الى حد كبير عن حملة القصف الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقبل سريان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير البنى التحتية للطاقة في إيران.

ولم تُسجّل في الأيام الأخيرة أي انقطاعات للتيار الكهربائي في طهران.

واتّهم بيزشكيان أعداء إيران باستهداف البنية التحتية وفرض حصار "بهدف تحويل حال الرضا الحالية إلى سخط".

وغالبا ما تشهد إيران انقطاعات متكرّرة للطاقة في ذروة الطلب خلال فصلي الشتاء والصيف.

وتنتج إيران، وفق وكالة الطاقة الدولية، نحو 80 بالمئة من كهربائها من الغاز الطبيعي، وهي مكتفية ذاتيا من هذا المورد بفضل وفرة حقوله.

كما تستخدم مادة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء القديمة، إضافة الى محطات كهرومائية ومحطة نووية واحدة.

وبسبب تقادم البنية التحتية وقلة الاستثمارات كما وتأثير العقوبات الدولية المشددة التي حرمت البلاد من الوصول إلى التكنولوجيا والاستثمارات، تعجز شبكة الكهرباء عن تلبية الطلب في فترات الذروة.

وسبق أن أطلق بيزشكيان حملات توعية لتقليص استهلاك الطاقة.