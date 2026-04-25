مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر الفيوم الصحراوي مساء اليوم بعد بوابة الرسوم، في نطاق محافظة الفيوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص في الحال، وتم نقله إلى مشرحه مستشفي الفيوم العام ، وإصابة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم،

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.