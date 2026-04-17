الديمقراطية أناليليا ميخيا تفوز بانتخابات خاصة لمجلس النواب الأمريكي

فازت الديمقراطية التقدمية أناليليا ميخيا بانتخابات خاصة في ولاية نيوجيرسي لمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، وهزمت الجمهوري جو هاثاواي، اعتمادا على رسالة مفادها التصدي للرئيس دونالد ترامب.

وستشغل ميخيا ، وهي رئيسة سابقة لتحالف العائلات العاملة حظيت بدعم من السناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المقعد الذي كانت تشغله سابقا الحاكمة الديمقراطية ميكي شيريل، وستخدم حتى يناير.

ويمثل فوزها انتصارا للتقدميين، ويعني احتفاظ الديمقراطيين بمقعد المنطقة الحادية عشرة بولاية نيوجيرسي في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. كما يضاف هذا الفوز إلى سلسلة من انتصارات الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وأعلنت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) فوز ميخيا بالسباق بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع.

وبرزت ميخيا من انتخابات تمهيدية مزدحمة في فبراير وانتقدت قرارات العفو التي أصدرها ترامب عن أشخاص أدينوا بجرائم متعلقة بأحداث 6 يناير، ولامته على تجميد أموال وافق عليها الكونجرس.

وقالت في الآونة الأخيرة "الناس هنا مستعدون لفعل شيء حيال ذلك. نحن لسنا هنا لكتابة رسائل شديدة اللهجة.. الكونجرس لديه سلطة حقيقية".

وخاضت ميخيا حملتها الانتخابية اعتمادا على سياسات اقتصادية شعبوية والدفع بإلغاء إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية. وانتقدت الحكومة الإسرائيلية وقالت إنها تقف إلى جانب المجتمعات الفلسطينية في "سعيها من أجل السلام والكرامة".