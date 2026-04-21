النائب علاء سليمان: نطالب بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وعدم الاكتفاء بالحصر فقط

قال النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، إن تقدمه بطلب إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يأتي في إطار دعم استثمار الكفاءات العلمية داخل الدولة، وعدم الاكتفاء بعمليات الحصر فقط، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والباحثين، بما يتماشى مع توجهات الدولة وقرار الرئيس رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتوظيف الكفاءات العلمية.

وأضاف "سليمان" عبر مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، مساء الاثنين، أن المشكلة في عدم الاستفادة من العديد من الكفاءات وهي التي حصلت على مؤهلاتها العلمية بعد جهد وتعب كبيرين، مؤكدًا ضرورة توجيه الجهود نحو دمجهم في الجهاز الإداري للدولة والاستفادة من قدراتهم.

ولفت إلى أن الجامعات بدأت بالفعل في حصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه وستُربط بالجهاز الإداري في الدولة، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الجامعات والمعاهد الخاصة أيضًا، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاستعانة بهذه الكوادر العلمية.

وأكد على ضرورة وضع آلية تضمن إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة والأزهر الشريف بالاستفادة من هذه الكفاءات، طالما أنهم اجتازوا الاختبارات المطلوبة ويملكون القدرة على تقديم قيمة علمية.

وأردف أن الحكومة تولي اهتمامًا بهذا الملف، موضحًا أن طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن تم إحالتها بالفعل إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

