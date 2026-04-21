تحدث اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، عن دور المنطقة في المشروعات القومية، لافتًا إلى نطاق مسئوليتها الكبير الممتد في 5 محافظات هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والغربية، وبعض أجزاء مرسى مطروح.

وقال خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إن محافظة الإسكندرية تمتلك ثروة قومية وقوة بشرية هائلة، مؤكدًا: «كل المشاريع اللي بتتنفذ داخل نطاق هذه المحافظات بيكون للمنطقة الشمالية والقوات المسلحة دور رئيسي وفاعل فيها».

واستشهد بمشروع حياة كريمة، التي تشارك فيه المنطقة الشمالية العسكرية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات في 7 مراكز، بحوالي 47 وحدة محلية، بجانب مشروع بشائر الخير التابع للإسكان الاجتماعي والذي بدأ في منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، وامتد لمختلف مناطق المحافظة ولباقي محافظات نطاق المسئولية.

ولفت إلى وجود العديد من المشاريع الأخرى، ومنها مصنع الرمال السوداء، ومشروع الثروة السمكية بمنطقة غليون، بالإضافة للطرق والمحاور التي تم إنشائها بالإسكندرية وباقي محافظات النطاق، كمحور المحمودية وغيرها، والتي أسهمت في حل العديد من المشاكل المرورية بالإسكندرية.

ونوّه إلى عملهم على مشروعين قوميين حاليًا، في شرق مدينة الإسكندرية ومنطقة أبو قير والميناء الجديد، مؤكدًا: «ما زلنا مستمرين في مشاريع قومية أخرى بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة».

وتطرق إلى دور المنطقة الشمالية فيما يتعلق بالمجتمع المدني بنطاق المسئولية، موجهًا الشكر لمؤسسات المجتمع المدني داخل نطاق المسئولية وخصوصًا في الإسكندرية، نظرا لمشاركتهم الإيجابية الفاعلة مع قيادة المنطقة.

وأشار إلى إطلاقهم لعدد من المبادرات منهم حملة "بلدك معاك"، وخلالها تم توزيع العديد من الحصص الغذائية المجانية، وخصوصًا في رمضان الماضي، حيث تم توزيع 60 ألف حصة مجانية، مضيفًا أنهم أطلقوا حفلة زفاف جماعي لأكثر من 600 شابة وفتاة، ووزعوا عليهم كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأضاف أن المنطقة تدشن دوريًا قوافل طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والمحافظات، لتقديم العلاج والرعاية الطبية الكاملة في كافة التخصصات مجانًا، بجانب توزيع كميات كبيرة من النظارات الطبية، والكراسي المخصصة لذوي الهمم.

وتابع: «المنطقة على تواصل مستمر مع جمعيات المجتمع المدني، أقمنا حفلة يوم اليتيم في قيادة المنطقة، وكمان الطلبة المتفوقين إحنا بنبدأ في العام الدراسي بنمر على المدارس ونوزع عليهم الشنط والأدوات الدراسية وفي نهاية العام الدراسي بنستقبل عندنا الطلبة المتفوقين دراسيًا بنكرمهم وبنديهم هدايا وبنحفزهم على استمرار التفوق».

ووجّه رسالة للشعب المصري قائلًا: «الحمد لله لدينا قيادة سياسية وعسكرية رشيدة وشريفة ولدينا قوات مسلحة صلبة وقوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات والمصاعب التي تواجه الدولة المصرية وإن إحنا في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي»، مضيفًا: «مصر بخير ودائمًا تحيا مصر».