تحدثت أميرة سيد مكاوي، ابنة الملحن الراحل، عن علاقة والدها بالفنانة الراحلة أم كلثوم، قائلة إن الأخيرة بحثت عنه بعد تقديمه للبرنامج الإذاعي " من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة".

وقالت خلال تصريحات على برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين إن هناك صداقة نشأت بين الملحن الراحل سيد مكاوي، والفنانة الراحلة أم كلثوم، حسبما أخبرتها والدتها، مضيفة أن أم كلثوم هي من طلبت منه التلحين لها دون أن يعرض عليها.

وأضافت أنهم توقفوا عن العمل سويًا لفترة في بدايات تلحينه لأغنية أنساك، نظرًا لوقوع خلاف بينهما، قائلة : «هو معرضش عليها إنه يلحن لها حاجة وطلبت منه لحن، وكان في بدايات تلحينه للحن أنساك وحصل بينهم خلاف ما وتوقف العمل بينهم وبعدين رجعت قالت له مش آن الأوان نشتغل فرجعوا اشتغلوا».

وأكدت أنه رغم الخلافات الفنية بينهما، فإن الصداقة بينهما لم تتأثر أبدًا، مضيفة: «سيد مكاوي في مراحل أم كلثوم الأخيرة كان هو الوحيد المسموح له إن يدخل يشوفها وهي تعبانة أو يروح لها البيت».

ووصفت علاقتهما بالـ«مشتبكة جدًا»، موضحة أنهما كانا أصدقاء، ولكّنها مثّلت دور والدته في إحدى المراحل، قائلة: «كانت لما أمي تتضايق منه تشتكيه لأم كلثوم، فهي اللي تكلمه وتعنفه إنه ميحصلش كده».

ورأت أن أفضل الألحان التي قدّمها سيد مكاوي لأم كلثوم هي ألحان "يا مسهرني"، مضيفة: «لما عرفها إنسانيًا ده اللي خلاه ملحنش لعبد الحليم».

وأوضحت أن الملحن الراحل سيد مكاوي، كوّن حوله مجموعة عمل، ضمت الملحنين الراحلين، محمد الموجي، وبليغ حمدي، وغيرهم، قائلة: «هو عنده مجموعة من الملحنين هو ناجح معاهم جدًا فليه أنا أدخل وسط المجموعة الناجحة دي هعمل أيه مفيش داعي».

وتابعت أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لم يطلب منه أن يُلحن له، مضيفًا: «نفس مبدأ أم كلثوم، يعني هو عرفها الأول وانتظر حتى طلبت منه يشتغل، لأن هي كانت بتشتغل مع مجموعة ومكانش عايز يخترقهم أدبيا».

ومن جانبه، لفت الناقد الفني محمد شوقي إلى الضجة التي احدثها عرض مسلسل أم كلثوم عام 1999، التي أدت لشعور بعض معاصريها والملحين لها بالحزن من عدم ظهورهم به.

واستشهد بحوار سابق للموسيقار الراحل كمال الطويل الذي قدّم 3 ألحان لأم كلثوم، ولم يظهر في العمل، فيما ظهر الملحن الراحل سيد مكاوي ويفوز ببطولة الحلقة الأخيرة.

وتابع أن المهندس محمد الدسوقي، ابن شقيقة الفنانة الراحلة أم كلثوم، ردّ على ما أثير حول ظهور مكاوي في العمل، قائلًا: «الشيخ سيد مكاوي كانت الست أم كلثوم بتعتبره واحد من أهل البيت، وكانت شايفة إنه موسيقار الأيام القادمة لها، وكانت دائمًا ترى فيه روح زكريا أحمد».

واختتم قائلًا: «كانت علاقة عظيمة جدًا وكنا نتمنى فعلًا إن القدر يمهلهم كنا هنشوف أمجاد فنية، غير أغنية يا مسهرني».

