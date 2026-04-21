ارتفاع أسهم شرق آسيا قبل انتهاء وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسواق الأسهم بشرق آسيا في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء أجل وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الولايات المتحدة وإيران يوم غد.

وارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنحو 2% بعد حوالي ساعة من بدء التعاملات، ليتجاوز مستواه في بداية الحرب في إيران في أواخر فبراير الماضي. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنحو 1.2% في تعاملات صباح اليوم.

ويبدو أن الأسواق في طوكيو وسول تراهن على احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لإنهاء الحرب رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتهاء أجل وقف إطلاق النار، إنه سيرسل مرة أخرى وفدا أمريكيا إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإيراني.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات بين مسئولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في باكستان منذ نحو أسبوعين لكنها انتهت دون تحقيق نتائج.

من ناحيته وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات جديدة إلى الولايات المتحدة لكنه لم يستبعد عقد جولة محادثات جديدة معها.

وفي بداية التعاملات الآسيوية اليوم سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا ليصل سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 94.80 دولار تسليم يونيو.

يذكر أن اقتصادات شرق آسيا تعتمد بصورة كبيرة نسبيا على إمدادات النفط من الشرق الأوسط.