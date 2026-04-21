يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى مصر.



ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.



كما تشمل المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.