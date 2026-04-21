بدء محاكمة 6 متهمين في إسطنبول بعد وفاة عائلة ألمانية بسبب التسمم خلال عطلة

بعد 5 أشهر من وفاة عائلة ألمانية مكونة من 4 أفراد بالتسمم في تركيا، تبدأ اليوم الثلاثاء، في إسطنبول محاكمة 6 متهمين على خلفية هذه الواقعة.

وكان الأب والأم وطفلاهما الصغيران قد سافروا في نوفمبر الماضي إلى تركيا لقضاء عطلتهم. ووفقا لتقرير طبي، تعرضت الأسرة للتسمم بسبب مبيدات حشرية داخل مكان إقامتهم. وتوفيت الأم والطفلان أولا في المستشفى، وبعد فترة قصيرة لحق بهم الأب.

ويمثل أمام المحكمة 6 متهمين، من بينهم مالك الفندق الذي أقامت فيه العائلة، إضافة إلى صاحب شركة لمكافحة الآفات يُشتبه في أنها استخدمت المادة السامة القاتلة. وتتهم النيابة العامة في إسطنبول بعض المتهمين بـ"القتل غير العمد مع إدراك العواقب المحتملة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 22.5 عام. وبحسب معلومات وكالة الأنباء التركية "دي إتش إيه"، لم تكن لدى الشركة تصريح ساري المفعول لتنفيذ أعمال مكافحة الآفات.