يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا إلى حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

العاصمة الجديدة 27 13

6 أكتوبر 27 13

بنها 26 14

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 12

دمياط 22 15

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 15

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 26 14

نخل 24 11

كاترين 20 08

الطور 25 16

طابا 24 14

شرم الشيخ 29 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 24 13

العلمين 23 13

مطروح 23 12

السلوم 25 12

سيوة 26 13

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 29 18

شلاتين 30 20

حلايب 26 22

أبو رماد 30 19

مرسى حميرة 31 20

أبرق 28 19

جبل علبة 27 19

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 27 13

سوهاج 28 15

قنا 29 16

الأقصر 30 16

أسوان 32 18

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 30 18