تسنيم: الإفراج عن 6 من أفراد طاقم سفينة توسكا بعد جهود إيرانية

أفادت وكالة تسنيم للأنباء، بإطلاق سراح 6 من أفراد الطاقم الإيرانيين على متن سفينة توسكا بعد جهود قامت بها طهران.

وذكرت الوكالة: «اختطفت الولايات المتحدة الأمريكية سفينة الحاويات توسكا المتجهة إلى إيران، في عملٍ يبدو أنه قرصنة، وكان على متنها 28 من أفراد الطاقم الإيرانيين».

وأضافت: «إيران سبق أن أعلنت أنها رفضت إرسال قوات لتحرير السفينة في هذه المرحلة نظرًا لوجود أفراد الطاقم الإيرانيين وعائلاتهم على متنها؛ إلا أنها تُخطط لملاحقة رسمية لإطلاق سراحهم وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».

وتابعت: «بفضل الملاحقات التي قامت بها إيران، تم إطلاق سراح ستة من أفراد الطاقم الإيرانيين في هذه المرحلة وهم موجودون حاليًا في إيران».

وأوضحت أن «طهران تواصل العمل لإطلاق سراح 22 إيرانيًا آخرين كانوا على متن السفينة، والذين تحتجزهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا كرهائن».

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن قوات من مشاة البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة الحاويات الإيرانية "توسكا" في بحر العرب، بعد اتهامها بمحاولة خرق حصار بحري مفروض على طهران. في حين وصفت إيران العملية بأنها "قرصنة بحرية" متوعدة بالرد.



