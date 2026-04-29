إسرائيل: صدامات بين الشرطة ومحتجين من الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري

الأربعاء 29 أبريل 2026 11:05 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:00 م

اندلعت مواجهات اليوم الأربعاء بين متظاهرين من اليهود الأرثوذكس المتشددين "الحريديم"، والشرطة الإسرائيلية في القدس، مع تصاعد التوترات بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة، وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الحشود.

وأغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا، مؤقتا، خلال الاحتجاج.

وفي إسرائيل، تمتع الرجال اليهود المتدينون لفترة طويلة من الخدمة العسكرية الإجبارية، إلا أن هذا الإعفاء انتهى في عام 2024، وفشلت الحكومة منذ ذلك الحين في جهودها لتمديده عبر التشريعات.

وفي حكم صدر يوم الأحد الماضي، أمرت المحكمة العليا في البلاد الدولة باتخاذ خطوات ملموسة في غضون أسابيع ضد الرافضين للخدمة العسكرية.


قد يعجبك أيضا

