انطلاق حوار بطرسبرج للمناخ في برلين بمشاركة أكثر من 30 دولة

على خلفية أزمة الطاقة والاقتصاد، ينطلق اليوم الثلاثاء في برلين حوار بطرسبرج للمناخ لهذا العام بمشاركة أكثر من 30 دولة.

ويفتتح وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر المؤتمر الذي يستمر يومين صباح اليوم إلى جانب نظيريه من تركيا وأستراليا. ويهدف اللقاء إلى التحضير لقمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة المقررة في نوفمبر المقبل في مدينة أنطاليا التركية.

وتتناول محادثات برلين، من بين أمور أخرى، التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، التي يساهم احتراقها - وفقا للمعطيات العلمية - بشكل كبير في ارتفاع حرارة الأرض. وكانت الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق لهذا التخلي قد تعثرت خلال مؤتمر المناخ الأخير للأمم المتحدة عام 2025 في البرازيل، غير أن اختناقات الإمدادات العالمية من النفط والغاز تعزز النقاش حول كيفية تقليل الاعتماد عليها وتسريع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يشهد يوم غد الأربعاء ذروة حوار بطرسبرج للمناخ عبر مشاورات على أعلى مستوى، تتضمن كلمة يلقيها المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويُعقَد هذا الحوار منذ عام 2010 بتنظيم من ألمانيا، كمكمل لمؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة. وقد انعقد في البداية عند منطقة جبل بطرسبرج قرب مدينة بون، لكنه ينعقد حاليا بشكل منتظم في برلين.